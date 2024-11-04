Premier Lig'deki kıyasıya zirve yarışında liderlik Liverpool'a geçti
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.
İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Premier Lig'de Liverpool, sahasında Brighton'ı Cody Gakpo ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 yenerek Manchester City'nin kaybettiği haftada yeniden zirvenin sahibi oldu.
Brighton'da 87 dakika görev yapan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, takımıyla Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.
Bournemouth, sahasında Manchester City'yi 2-1 yenerek rakibini liderlikten etti. Ev sahibi takımda milli oyuncu Enes Ünal, 78. dakikada oyuna girdi.
Newcastle United deplasmanında 1-0 mağlup olan Arsenal, üst üste üçüncü maçında puan kaybetti.
Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise Manchester United ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 10. haftasında 25 puanlı Liverpool, liderlikte yer aldı. Liverpool'un ardından 23 puanlı Manchester City, 19 puanlı Nottingham Forest ile 18'er puanlı Chelsea, Arsenal ve Aston Villa sıralandı.