Premier Lig'e yükselen 2 takım belli oldu

İngiltere Championship'in 44. haftasında oynadıkları maçları kazanan Leeds United ile Burnley, İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

Geçtiğimiz hafta Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ile Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Üçüncü sırada ise Sheffield United yer alıyor.

Premier Lig'e Leicester City ile Southampton veda etti. Bu hafta ise Ipswich Town matematiksel olarak düşmeyi garantiliyebilir.