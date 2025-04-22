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Premier Lig'e yükselen 2 takım belli oldu

Championship'te bitime 2 kala ilk 2 sırayı garantileyen Leeds United ile Burnley, Premier Lig'e yükseldi.

Spor
  • 22.04.2025 09:45
  • Giriş: 22.04.2025 09:45
  • Güncelleme: 22.04.2025 09:57
Kaynak: Haber Merkezi
Premier Lig'e yükselen 2 takım belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

İngiltere Championship'in 44. haftasında oynadıkları maçları kazanan Leeds United ile Burnley, İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

Geçtiğimiz hafta Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ile Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Üçüncü sırada ise Sheffield United yer alıyor.

Premier Lig'e Leicester City ile Southampton veda etti. Bu hafta ise Ipswich Town matematiksel olarak düşmeyi garantiliyebilir.

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