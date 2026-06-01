Premier Lig efsanesi James Milner kariyerini noktaladı

James Milner, 24 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Son üç sezonunu Brighton formasıyla geçiren 40 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbolu bırakma kararı aldı.

6 KULÜPTE FORMA GİYDİ

Premier Lig tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanını şubat ayında ele geçiren Milner, kariyeri boyunca Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool ve Brighton formalarını giydi.

Profesyonel kariyerine Leeds United'da başlayan deneyimli oyuncu, Manchester City ile iki, Liverpool ile bir kez olmak üzere toplam üç Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

61 DEFA MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Milner ayrıca Liverpool'un 2019 yılında kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin de önemli parçalarından biri oldu.

İngiltere Milli Takımı formasını ilk kez 2009 yılında Aston Villa'da oynarken giyen Milner, milli kariyerini 61 maçla tamamladı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere ile iki Avrupa Şampiyonası ve iki Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında Milner şunları söyledi:

"Kümede kalma mücadelesinden kupa zaferlerine, Avrupa sahnesinden milli takım formasını giymeye kadar unutulmaz anlar yaşama şansına sahip oldum.

Her şeyden daha önemlisi, futbol sayesinde tanıdığım insanlar ve kurduğum dostluklar oldu. Bunları hayatım boyunca unutmayacağım."