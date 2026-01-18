Premier Lig takımları Tammy Abraham'ın peşinde

Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Tammy Abraham’a ülkesinden teklifler gelmeye başladı.

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, İngiliz santrfor için siyah-beyazlı kulübe 18 milyon euro civarında bir teklif sundu. Nottingham Forest ve Everton’ın da bu bedeli karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery’nin kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulübüne iki farklı öneri iletti.

Siyah-beyazlılar, 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli ya da para artı Evann Guessand formülünü masaya koydu. Ancak Aston Villa cephesi, Guessand’ı transfer paketine dahil etmeye sıcak bakmadığını bildirdi.

ABRAHAM’IN TERCİHİ VILLA

Haberlerde, Tammy Abraham’ın transferde önceliğinin Aston Villa olduğu aktarıldı. İngiliz golcünün, kendisine sunulan yıllık 4 milyon sterlin maaş ve 4,5 yıllık sözleşme teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Nottingham Forest ve Everton’ın ilgisinin ise sürdüğü kaydedildi.

Beşiktaş’ın, Aston Villa forması giyen Evann Guessand’ı 1,5 yıllığına kiralamak istediği ancak İngiliz kulübünün bu seçeneği kabul etmediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bonservis bedeli üzerinden devam ettiği belirtildi.

Sezon başında Roma’dan 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 13 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.