Premier Lig’de ramazan düzenlemesi: Futbolcular oruçlarını maç sırasında açabilecek

Premier Lig’de ramazan ayı süresince Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmesi için maçlar kısa süreliğine durdurulacak.

BBC’nin haberine göre, uygulama kapsamında iftar saatine denk gelen maçlarda, orucunu açması gereken futbolcular için oyun geçici olarak durdurulacak. Maç öncesinde hangi oyuncuların oruçlu olduğu ve iftar vaktinde sahada bulunup bulunmayacağı tespit edilecek.

UYGUN ZAMANDA ARA VERİLECEK

Haberde, maçın kale vuruşu, serbest vuruş ya da taç atışı gibi oyunun doğal olarak durduğu anlardan birinde en uygun zamanda ara verileceği belirtildi. Bu kısa duraklamanın yalnızca oruç açma amacıyla yapılacağı vurgulandı.

BBC’ye yansıyan bilgilere göre, takımlar ve maç görevlileri karşılaşma öncesinde ara verilmesinin gerekip gerekmediğini görüşecek ve duraklama için yaklaşık bir zaman üzerinde uzlaşacak. Söz konusu aranın su molası ya da taktiksel mola olarak kullanılmasına izin verilmeyecek.

Benzer bir uygulamanın daha önce İngiltere Futbol Ligi’nin (EFL) alt liglerinde hayata geçirildiği ve ilk kez 2021 yılında uygulandığı hatırlatıldı.