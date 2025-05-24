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Premier Lig’de sezonun futbolcusu Muhammed Salah seçildi

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 15:53
  • Giriş: 24.05.2025 15:53
  • Güncelleme: 24.05.2025 15:54
Kaynak: İHA
Premier Lig’de sezonun futbolcusu Muhammed Salah seçildi

İngiliz temsilcisi Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Premier Lig’de ’Yılın en iyi oyuncusu’ seçildi.
İngiltere Premier Lig’de şampiyonun belli olmasından sonra bireysel ödüller de açıklanıyor. Liverpool’un şampiyonasında büyük pay sahibi olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Premier Lig’de ’Yılın en iyi oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. İngiliz ekibinde 8. sezonunu geride bırakan Salah, 2018 ve 2022 yıllarından sonra 3. kez seçildi.
Mısırlı futbolcu, bu sezon Premier Lig’de 37 maçta 28 gol, 18 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu, ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor.
Sezonun son haftası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

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