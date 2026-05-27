Premier Lig’de sezonun teknik direktörü: Mikel Arteta

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig’de 2025-26 sezonunun en iyi teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.

Premier Lig yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre Arteta, gerçekleştirilen oylamada Keith Andrews, Michael Carrick, Pep Guardiola, Andoni Iraola ve Regis Le Bris’yi geride bırakarak ödüle layık görüldü.

22 YILLIK HASRET SONA ERDİ

İspanyol teknik adam yönetimindeki Arsenal, bu sezon Premier Lig’de uzun yıllar süren şampiyonluk hasretine son verdi.

Londra temsilcisi, 22 yıl aranın ardından yeniden lig kupasını kaldırmayı başardı.

Arteta’nın ekibi ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de finale yükselerek sezonun dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

2019 yılında Arsenal’in başına geçen Arteta, son yıllarda genç oyuncular etrafında kurduğu kadro yapılanması ve istikrarlı oyun anlayışıyla İngiliz futbolunun öne çıkan teknik adamları arasında gösteriliyor.