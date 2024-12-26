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“Prens” dizisinde Binnur Kaya sürprizi

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı Prens dizisinde Binnur Kaya’nın katılacağı öne sürüldü.

Kültür Sanat
  • 26.12.2024 10:25
  • Giriş: 26.12.2024 10:25
  • Güncelleme: 26.12.2024 10:41
“Prens” dizisinde Binnur Kaya sürprizi
Fotoğraf: Depophotos

Blutv’nin yapımcılığını Müşvik Guluzade’nin üstlendiği MGX Film imzalı fenomen dizisi Prens’in okuma provası bugün yapılacak. “Prens” dizisinin merakla beklenen 3. sezon çekimleri 7 Ocak’ta başlıyor.

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna ilk sezonu da çeken Bülent İşbilen oturacak. Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Canberk Gültekin, Onur Özaydın ve Çağlar Ertuğrul’un rol aldığı diziye çok değerli bir oyuncu daha katılıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Binnur Kaya “Prens”le el sıkıştı.

Kaya, Osmanlı’dan karakterlerin de olacağı Prens’in 3. sezonunda Venedik Kraliçesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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