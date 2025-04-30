'Prens' dizisinin 3. sezonundan ilk fragman geldi

Prens dizisinin üçüncü sezonundan ilk fragman izleyiciyle buluştu.

Max Türkiye'nin (BluTV) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih onu yazmazsa, o tarih yazacak. Prens yeni sezonuyla 9 Mayıs'ta sadece Max'te" denildi.

Dizi 9 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.

Tarih onu yazmazsa, o tarih yazacak.



Prens yeni sezonuyla 9 Mayıs'ta sadece Max'te. pic.twitter.com/I0v0M4DcXe — Max Türkiye (@StreamMaxTR) April 30, 2025

Hayali bir devlet olan Bongomia Krallığı’nda yaşanan absürt olayları konu alan komedi dizisi Prens'in ilk iki sezonu da BluTV'de yayınlanmış ve beğeni toplamıştı.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında çekilen dizinin oyuncu kadrosunda Giray Altınok'un yanı sıra Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Serdar Orçin ve Canberk Gültekin gibi isimler yer alıyor.