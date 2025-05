“Prens” dizisinin galasında davetli krizi: Sinema Televizyon Sendikası'ndan açıklama

Sinema Televizyon Sendikası, Prens dizisinde yaşanan 'gala krizi'ne dair açıklama yaptı.

Açıklamada "Ekip olmanın bilinciyle tavrını koyarak galaya katılmayan 'Prens' dizisinin yapım ekibi ve oyuncularını da duruşlarından dolayı tebrik ederiz" denildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Max platformunda yayınlanan “Prens” dizisinin galası, maalesef teknik ekip davet edilmeden yapılmıştır.

Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız bu durum, bazen ekip sayısının yarısına bile denk gelmeyen davetiyelerle, bazen de yalnızca ekip şeflerine gönderilen göstermelik davetlerle kendini gösteriyor.

"YAPIM EKİBİ VE OYUNCULARI TEBRİK EDERİZ"

Sette haftalarca canla başla çalışan, zamanını, emeğini, sağlığını ortaya koyan ekibe karşı takınılan bu tavır tek kelimeyle “ayıp”tır. Her plan, her sahne, her detayda imzası olan insanların, projenin kutlandığı gecede yok sayılması kabul edilemez.

Ekip olmanın bilinciyle tavrını koyarak galaya katılmayan 'Prens' dizisinin yapım ekibi ve oyuncularını da duruşlarından dolayı tebrik ederiz."

NE OLMUŞTU?

“Prens” dizisinin 3. sezon galası öncesi MGX Yapım ile yayıncı Max arasında davetli sayısı konusunda kriz çıkmıştı.

Yapım şirketi, tüm ekip davet edilmediği için galaya katılmama kararı almıştı.