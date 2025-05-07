“Prens” dizisinin galasında davetli krizi: Yapımcı ve oyuncular katılmıyor

Son yılların dikkat çeken komedi dizilerinden Prens’in üçüncü sezonu, 9 Mayıs Cuma günü Max platformunda izleyiciyle buluşacak.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzası taşıyan dizinin yeni sezonu öncesi yapılacak gala etkinliğine ilişkin ise davetli krizi yaşandığı öğrenildi.

MAX İLE MGX YAPIM ARASINDA KONTENJAN KRİZİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İstanbul Modern’de yarın düzenlenecek gala öncesi yapımcı firma MGX Yapım ile yayıncı platform Max arasında davetli sayısı konusunda anlaşmazlık yaşandı. Max’in “global standartlar” gerekçesiyle davetli sayısına sınırlama getirmesi üzerine, MGX Yapım tüm oyuncu ve teknik ekibin galaya katılması yönündeki talebini iletti. Ancak bu talep reddedildi.

Bunun üzerine MGX Yapım, “eksik katılım göstermemek adına” organizasyona topluca katılmama kararı aldı.

Dizinin başrol oyuncularından Giray Altınok ve ekip arkadaşlarının da, “Biz diziyi birlikte çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyerek gala etkinliğine katılmayacaklarını açıkladıkları öğrenildi.

MGX FİLM’DEN OYUNCULARA: “KATILMAK İSTEYEN KATILABİLİR”

MGX Film’in kurucusu Müşvik Guluzade ise oyunculara gönderdiği yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Max ekibiyle Prens 3. sezon gala organizasyonunda kontenjan sayısı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaktayız. Tüm değerli ekip arkadaşlarımızın emek verdiği işin galasına katılamayacak olması bizi çok üzdü. Bu nedenle MGX Film olarak galaya katılmayacağız. Ancak hiçbirinize ‘katılın’ ya da ‘katılmayın’ demiyoruz. İsteyen iştirak edebilir. Sadece bizim katılmayacağımızı size bildirmek istedik.”

Gala organizasyonunun eksik katılımla yapılacağı öğrenilirken, sezonun yayın tarihi olan 9 Mayıs’ta dizinin yeni bölümlerinin Max platformunda yayında olacağı belirtildi.