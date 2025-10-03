Prens William: Kral olduğumda monarşiyi değiştireceğim

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William kral olduğunda monarşide değişiklik yapacağını söyledi ve saray kaynakları, bunun Prens William'ın şimdiye kadarki en açık sözlü röportajı olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Prens William Apple TV+'da yayımlanan The Reluctant Traveller (Gönülsüz Seyyah) programı için Windsor'da aktör Eugene Levy ile konuştu.

Oyuncu, yaptığı açıklayıcı sohbette Prens William'a gelecekteki kral rolüyle ilgili bir soru sordu.

Prens buna, "Değişimin gündemimde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diyerek yanıt verdi ve şöyle devam etti: "İyiye yönelik bir değişim. Ben bunu benimsiyorum, bu değişimden keyif alıyorum. Bundan korkmuyorum, beni heyecanlandıran şey bu; biraz olsun değişim yaratabilme fikri. Aşırı radikal değil, ama olması gerektiğini düşündüğüm değişimler."