Prenses Diana’nın gizli ses kayıtları ilk kez ortaya çıktı: Evliliğin çöküşü belgesel oluyor

Prenses Diana’nın kraliyet ailesiyle yaşadığı gerilimleri, Kral Charles ile evliliğinin çöküşünü ve Camilla’yla ilgili değerlendirmelerini içeren gizli ses kayıtları ilk kez kapsamlı biçimde kamuoyuna sunulacak. İngiliz yapım şirketi Love Monday TV, kayıtları temel alan üç bölümlük bir belgesel dizi hazırladığını duyurdu.

5 SAATLİK SES KAYDI

“Diana: Duyulmamış Gerçek” adıyla duyurulan yapımda, Prenses Diana’nın Kral Charles ile tanışmasından evliliğin çöküşüne uzanan süreci kendi sözleriyle anlattığı kayıtların yer alacağı belirtildi.

Yaklaşık beş saatlik ses kaydının, 1991 yılında Kensington Sarayı’nda Diana’nın yakın dostu Dr. James Colthurst tarafından kaydedildiği ifade edildi. Diana’nın isteğiyle yapılan kayıtların, daha sonra saraydan gizlice çıkarılarak yazar Andrew Morton’a ulaştırıldığı biliniyor. Morton, 1992’de yayımlanan “Diana: Onun Gerçek Hikâyesi” kitabını büyük ölçüde bu anlatılara dayandırmıştı.

Kayıtlarda Diana’nın, Charles ile evliliğinin neden çöktüğünü, Camilla ile yaşanan ilişkiyi, iki oğlu William ve Harry’ye dair düşüncelerini ve kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle yaşadığı gerilimleri anlattığı belirtiliyor. Kayıtların şimdiye kadar yalnızca sınırlı bir bölümü kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Morton’un kitabı yayımlandığı dönemde Buckingham Sarayı’nda büyük tepki yaratmış, Canterbury Başpiskoposu kitaba karşı açıklama yapmış, bazı kitapçılar ise eseri satmayı reddetmişti.

1981’de dönemin Prensi Charles ile evlenen Diana, evliliği boyunca kraliyet ailesinin ve dünya basınının odağında kaldı. Charles’ın Camilla ile ilişkisi evliliğin en büyük krizlerinden biri olurken çift 1996’da resmen boşandı. Diana, 31 Ağustos 1997’de Paris’te Dodi Fayed ile birlikte geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Yapımcılar, belgeselin Diana’nın ölümünün 30’uncu yılı olan 31 Ağustos 2027’de yayımlanmasının planlandığını açıkladı. Yapımın, Diana’yı yalnızca kraliyet ailesinin mağdur bir figürü olarak değil, kamuoyu baskısı ve saray içi gerilimler karşısında direnmeye çalışan güçlü bir kadın olarak ele alacağı belirtildi.