Prestianni, UEFA’ya ifade verdi: "Maymun demedim"

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ardından Vinicius Junior'a yönelik ırkçı söylemlerle alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

Real Madrid’in 1-0 kazandığı maçta galibiyet golünü atan Vinicius Junior, karşılaşma sırasında Benfica forması giyen Gianluca Prestianni’nin kendisine “maymun” ifadesini kullandığını söylemişti. Vinicius Junior'un beyanının ardından UEFA soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu, iddiaları reddetti. ESPN’in haberine göre Prestianni, UEFA’ya sunduğu savunmada Vinicius Junior’a “maymun” anlamına gelen “mono” kelimesini kullanmadığını belirtti.

AĞZINI KAPATTI

Prestianni’nin ifadesinde, İspanyolca argo bir hakaret olan “maricon” kelimesini kullandığını söylediği aktarıldı. Karşılaşma sırasında ağzını formasıyla kapatması nedeniyle olay anına ilişkin dudak okuması yapılamadığı da belirtildi.

UEFA’nın soruşturma kapsamında değerlendirmelerini sürdürdüğü ve dosyaya ilişkin nihai kararın ilerleyen günlerde açıklanmasının beklendiği ifade edildi.