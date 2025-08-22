Pretorya’da İsrail’e kömür satışına karşı gösteri

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yürütme başkenti Pretorya’da, hükümetten İsrail’e kömür ihracatını durdurması talebiyle gösteri düzenlendi. Filistin Dayanışma İttifakı (PSA) tarafından organize edilen eylemde, göstericiler Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı önünde bir araya gelerek, “İsrail’e Güney Afrika kömürü yok”, “Soykırımcı İsrail’e kömür ihracatını yasaklayın” ve “Soykırımı körüklemeyi bırakın” yazılı pankartlar taşıdı.

Güney Afrika Genel Sanayi İşçileri Sendikası (GIWUSA) Başkanı Mametlwe Sebei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in soykırımı destekleyen endüstriyel ve askeri altyapısını çalıştırmasına katkı sağlamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sebei, “İsrail’i Uluslararası Adalet Divanı’na taşıyan bir ülke olarak, soykırımı gerçekleştirmek için kullandığı endüstriyel askeri kompleksi ve elektrik şebekesini açık tutmasına artık katkı sağlayamayız” ifadelerini kullandı.

Maden zengini Güney Afrika, dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler Ticaret Veri Tabanı’na (Comtrade) göre, ülke 2024’te İsrail’e 73 milyon dolar değerinde kömür ihraç etti. Filistin davasının uluslararası savunucuları arasında yer alan Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te, İsrail’in 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD’de dava açmıştı.