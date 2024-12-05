Prim desteği düşürülüyor: Çalışan maliyeti 400 TL artacak

AKP tarafından geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifiyle prim teşviki imalat sanayi dışındaki sektörlerde 5 puandan 4 puana düşürülecek.

İmalat sanayi sektöründe ise 5 puan prim teşviki 2026 yılı sonuna kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı, imalat sektöründeki 5 puanlık prim teşviki 2027 yılına kadar uzatma konusunda yetkili olacak.

ekonomim.com'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, yasa teklifinin Meclis Komisyonu'ndaki görüşmelerinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcisi 2008 yılından bu yana aralıksız verilen 5 puanlık prim teşvikinin devam etmesinin önemine dikkat çekti.

TİSK temsilcisi, "Özellikle kayıtlı, kurumsal, borçsuz iş yerlerinin yararlandığı en önemli teşvikin imalat sektörü dışında 1 puan dahi olsa indirilmesi bugün itibarıyla işverene kişi başına ortalama aylık 400 TL ekstra yük getirmektedir. Bu nedenle talebimiz imalat sektörüyle birlikte çok sıkıntılı günler geçiren diğer sektörlerde de 5 puanlık teşvikin devam etmesidir" dedi.

Halen, işçilerin brüt ücreti üzerinden yüzde 34,75 oranında prim kesintisi yapılıyor. Bunun 20,75’i işveren, 14’ü işçi payı olarak alınıyor. 2008 yılından beri vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puan indirim sağlanıyor.