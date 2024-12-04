Prim usulü hekimlik

HABER MERKEZİ

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları, tüm itirazlarına rağmen 1 Kasım’da yürürlüğe giren yönetmeliğe karşı 5 günlük iş bırakma eylemi ikinci gününde de sürdü. Yurt genelinde alanlarda olan aile hekimleri, yönetmeliğin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Aile hekimleri, "Ne yazık ki istifalarımızı cebimize koyduk, en sonunda istifalarımızı vereceğiz. Bakanlığın bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerekiyor" dedi. Aile hekimleri, yönetmeliği ‘insanlık dışı, hasta hakkını gasp eden, hakları tırpanlayan, hekimleri tükenmişliğe sürükleyen’ bir yönetmelik olarak nitelendirdi. Hekimler, “Yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaç yazmasına kota getirilmesine ilişkin “Antibiyotik yazacağımız zaman maaşımızla hastamız arasında mı kalmamız gerekiyor’’ sözleriyle tepki gösterdi.

REÇETEYE DOKUNMA!

Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 6 Aralık’a kadar sürdürecekleri iş bırakma eylemine ilişkin "Hastalarımızdan özür dileyerek şunu söylemek istiyorum. Biz hastalarımızın hakkı için için ASM’lerimizi kapatıyoruz" dedi. İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök de "Hekimin reçetesine dokunmanın onur kırıcı bir şey olmasının dışında vatandaşın sağlığının tehlikeye girmesiyle ilgili de şüphe ediyoruz" diye konuştu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise şu uyarıları yaptı: "Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışanları bir ticarethane haline getirerek prim usulü çalıştırmak istiyor. Bu da hekimlik uygulamalarımızı ve hekimlik onurumuza aykırı. Ayrıca halk sağlığına da çok zararlı bir uygulama. Çünkü nasıl sevk yazılacağını, ne kadar reçete yazılacağının hepsini belirlemek ve bunları prim usulüyle belirlemek istiyor. Bu çok tehlikeli."

BİRİNCİDEN TUHAF ÇIKIŞ

Öte yandan greve çıkan aile hekimleri ile toplantı yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci grev kararını eleştirerek “5-7 Kasım’daki iş bırakmada insanlar aile hekimlerinin eksikliğini hissetmedi” dedi.