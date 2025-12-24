Prime Video’ya ‘Aşkın Gücü’ cezası: RTÜK kararında 'cinsiyet rolleri' vurgusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Aşkın Gücü' adlı yarışmaya, programın yayınlandığı dijital platform Prime Video'ya idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

RTÜK, gerçekleştirdiği toplantıda Prime Video'da yayınlanan 'Aşkın Gücü' isimli yarışma programındaki 'ihlalleri' değerlendirdi. Programda, cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden, kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasını sağlayan, kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan ve bu durumu olumlayan konuların işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığı, programın kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, kadınların duygusal durumunun reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette bir 'ödül' ya da 'sebep' olarak konumlandırıldığı değerlendirmesi paylaşıldı.

Dijital platforma; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan 'Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez' hükmünü ihlal ettiğine karar verilerek, yüzde 3 idari para cezası ve programın katalogdan çıkarılması yaptırımını uyguladı.