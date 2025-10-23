Pringles kaç lira? 165 Gram Pringles'ın bakkal ve marketlerdeki fiyatı (Güncel)

Türkiye’de ‘lüks atıştırmalık’ olarak bilinen Pringles cipsleri, uzun bir aranın ardından yeniden satışa sunuldu. 2023 yılından itibaren market raflarında neredeyse hiç bulunmayan marka, 2025 Ağustos ayı itibarıyla Türkiye pazarına yeniden giriş yaptı. Peki Pringles kaç lira oldu, 165 gram Pringles fiyatları ne kadar, hangi marketlerde satılıyor? İşte en güncel bilgiler ve detaylı fiyat tablosu…

PRİNGLES YENİDEN TÜRKİYE RAFLARINDA

Dünyaca ünlü cips markası Pringles, yaklaşık iki yıl süren sessizliğin ardından Türkiye’de yeniden satışa başladı. Şirketten resmi bir açıklama yapılmazken, markanın ürünleri 2025 Ağustos ayından itibaren yeniden birçok zincir markette görülmeye başlandı. Özellikle CarrefourSA, Macrocenter, Migros ve bazı online platformlarda sınırlı stokla satışa çıkan ürünler kısa sürede büyük ilgi gördü.

PRİNGLES KAÇ LİRA OLDU? (EKİM 2025 GÜNCEL FİYATLAR)

Pringles, diğer cips markalarına kıyasla hem ithal oluşu hem de üretim maliyetleri nedeniyle “premium” segmentte yer alıyor. 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla 165 gram Pringles fiyatları markete ve çeşidine göre değişiklik gösteriyor:

Ürün Gramaj Ortalama Fiyat (₺) Pringles Original (Klasik) 165 g ₺250 – ₺270 Pringles Sour Cream & Onion 165 g ₺260 – ₺280 Pringles Paprika 165 g ₺270 – ₺300 Pringles Hot & Spicy 165 g ₺280 – ₺300

PRİNGLES NEDEN UZUN SÜRE TÜRKİYE'DE SATILMADI?

2023 yılı itibarıyla Pringles ürünlerinin Türkiye pazarından çekilmesi, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve yüksek ithalat maliyetleriyle ilişkilendirilmişti. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da markanın satış stratejilerini etkiledi. Bu süreçte Türkiye’de benzer tarzda ürün üreten markalar öne çıkarken, Pringles hayranları ürünleri ancak yurt dışından getirtebiliyordu.

HANGİ MARKETLERDE PRİNGLES SATILIYOR?

2025 yılı itibarıyla Pringles ürünleri yeniden Türkiye’deki büyük zincirlerde yer alıyor. Şu anda aşağıdaki marketlerde bulunabiliyor:

CarrefourSA

Migros

Macrocenter

Getir ve Trendyol Market gibi online platformlar

Semt Marketleri

Ürünler sınırlı sayıda geldiği için bazı marketlerde kısa sürede tükendiği bildiriliyor. Özellikle “Paprika” ve “Sour Cream & Onion” çeşitleri en çok talep gören ürünler arasında.

PRİNGLES FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

Pringles fiyatlarının yüksek olmasının arkasında çeşitli faktörler bulunuyor:

İthalat ve lojistik maliyetlerinin artması

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar

Üretimin yurt dışında yapılması

Vergi oranları ve gümrük giderleri

Bu nedenle Pringles, Türkiye’de “lüks atıştırmalık” olarak kabul edilmeye devam ediyor.