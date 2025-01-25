Problemli alanları ortadan kaldıralım

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Bakanlık’ta bir araya geldi. Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şöyle konuştu:

''AB üyeliği Türkiye için startejik bir hedeftir. Bu konudaki siyasi irademizi Cumhurbaşkanımız 2023 Mayısında tekrar seçildiğinde bir kez daha yinelemişti. AB’nin Türkiye’nin üyelik perspektifini güçlendirecek bir vizyon sunmasını bekliyoruz. Geçmişte bazı Avrupalı liderler Türkiye’nin üyeliği konusunu kendi ülkelerinin iç siyaset malzemesi haline getirmişlerdi. Maalesef bunun sonucunu jeostratejik birtakım kayıplarla hem AB hem Türkiye olarak ödemek zorunda kaldık. Oy kazanmak amacıyla yapılan kimlik siyaseti öngörülebilir ve rasyonel bir anlayışın yerini aldı. Neticede bu durum Türkiye’nin önündeki liyakata dayalı üyelik sürecini ortadan kaldırmış oldu.

Küresel sistemde ve bölgemizde yaşanan son gelişmeler Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha göstermektedir. AB’nin Türkiye’ye olan yaklaşımını önyargısız, gerçekçi ve liyakat esaslı bir çizgiye çekmesi her iki tarafın da yararına olacaktır."