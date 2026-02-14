Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: Deprem riskinin en düşük olduğu bölgeler

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremden kaçmak isteyenler için Avrupa ve Türkiye'deki bölgeleri sıraladı.

Ercan'ın açıkladığı listede İskandinav ülkeleri öne çıkarken; Türkiye’de ise Karadeniz kıyıları, Mardin, Batman, Siirt ve Alanya'nın daha güvenli bölgeler arasında olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'de önlemlerin ve politikaların yetersizliği nedeniyle deprem can almaya devam ederken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Avrupa deprem haritalarını analiz ederek, riskin en düşük ülkeleri sıralayan Ercan, şunları kaydetti:

"Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır: Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya, Ukrayna.

Türkiye’de kalacaksanız tüm Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman, Siirt, Alanya."