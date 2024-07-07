Prof. Dr. Alpay Azap, TTB Merkez Konseyi Başkanı oldu

TTB'nin 76. Büyük Kongre'de seçilen Merkez Konseyi, görev dağılımını yaptı. Prof. Dr. Alpay Azap, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı'na seçildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlığı'na, Prof. Dr. Alpay Azap getirildi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, 28-30 Haziran'da düzenlenen 76. Büyük Kongre'de seçilen Merkez Konseyi, görev dağılımını yaptı.

2024-2026 dönemi Merkez Konseyi görev dağılımı şöyle oldu:

"Başkan Alpay Azap, 2. Başkan Mualla Pınar Saip, Genel Sekreter Hilmi Önder Okay, Muhasip Üye Ali Karakoç, Veznedar Üye Nilüfer Ustael, üyeler Ali Osman Karababa, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Elitez, Ali Kanatlı, Ayşegül Ateş Tarla."

ALPAY AZAP HAKKINDA

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürütüyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Azap, Covid-19 salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği de yapmıştı.