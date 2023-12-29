Prof. Dr. Aziz Çelik'ten 'asgari ücret-dolar' hesabı: "Kazın ayağı öyle değil!"

Prof. Dr. Aziz Çelik, "asgari ücretin ABD doları cinsinden Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyinde olduğu" iddialarına itiraz ederek, "Kazın ayağı öyle değil" dedi. Veriler paylaşan Çelik, "2002 ile 2024 arasında brüt asgari ücret 156 dolardan 543 dolara çıkarken aynı dönemde kişi başına GSYH 3 bin 608 dolardan 12 bin 875 dolara çıkıyor. Diğer bir ifadeyle dolar olarak brüt asgari ücret artışı Kişi Başına GYYH artışının altında kalıyor. Brüt asgari ücret dolar cinsinden göreli olarak düşmüştür" ifadelerini kullandı.

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, 2024 yılı için 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Çelik, "Asgari ücretin ABD doları cinsinden Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyinde olduğuna ilişkin bazı gayri ciddi iddialar ortalıkta dolaşıyor" dedi.

"2002'de brüt asgari ücretin 156 dolar olduğu, 2024'te tahminen 543 ABD doları olacağı doğrudur" diyen Çelik, "Bu hesaba göre dolar cinsinden brüt asgari ücret 3,47 kat artmış oluyor! Oysa kazın ayağı öyle değil! Asgari ücret-dolar hesabı öyle bakkal hesabıyla yapılamaz. Bunun dolar enflasyonu var, satın alma gücü var, kişi başına GSYH artışı var" ifadelerini kullandı.

EKONOMİDEKİ DİĞER DEĞİŞKENLERE DE DOLAR OLARAK BAKILMALI

Aziz Çelik, şöyle devam etti:

"Dolar karşılaştırmasının anlamlı olabilmesi için asgari ücreti ekonomideki diğer değişkenlerle dolar üzerinden karşılaştırmanız lazım. Madem asgari ücrette dolar karşılaştırması yapıyorsunuz ekonomideki diğer değişkenlere de dolar olarak bakmanız lazım!

Doğru sonuca ulaşmak için ABD doları cinsinden kişi başına gayri safi yurt içi hasıla artışı ile (ekonomik büyüme) ile dolar cinsinden brüt asgari ücret artışını karşılaştırmak gerekir."

ASGARİ ÜCRET DOLAR CİNSİNDEN GÖRELİ OLARAK DÜŞTÜ

Paylaşımında verilere yer veren Çelik, şunları kaydetti:

"2002 ile 2024 arasında brüt asgari ücret 156 dolardan 543 dolara çıkarken aynı dönemde kişi başına GSYH 3 bin 608 dolardan 12 bin 875 dolara çıkıyor. Kişi Başına GSYH 3,57 kat artıyor. (2024 verileri Orta Vadeli Program hedefleridir. 2024 yıl ortası dolar kuru 36,8 TL, Kişi başına milli gelir tahmini 12 bin 875 ABD dolarıdır).

Diğer bir ifadeyle dolar olarak brüt asgari ücret artışı Kişi Başına GYYH artışının altında kalıyor! Brüt asgari ücret dolar cinsinden 3,47 kat, Kişi Başına GSYH 3,57 kat artıyor. Daha açık yazalım brüt asgari ücret dolar cinsinden göreli olarak düşmüştür!