Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümü: Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı
Eskişehir’de cansız bedeni bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ön otopside Bekir Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de 5 gündür haber alınamayan Profesör Bekir Karasu'nun cansız bedeni Porsuk Çayı'nda elleri arkadan bağlanmış halde bulundu. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı ve 5 kişilik grubu aracına aldığı belirlendi.
Ön otopsi raporunda Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi.
NTV'nin haberine göre; güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alırken 2 zanlı ise aranıyor.
Ekipler tarafından güvenlik kameraları tek tek incelenirken cep telefonu sinyalleri de takip edildi.
5 KİŞİYİ ARACINA ALMIŞ
Profesörün kaybolmadan önce 5 kişiyi aracına aldığı tespit edildi.
Bekir Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı ve kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran grup tarafından gasp edildiği anlaşıldı.
İzlenen görüntülerde Karasu ile birlikte 5 şüphelinin aynı araca bindiği görüldü.
Karasu'ya ait terk edilmiş halde bulunan araç da gasp edilmişti.
Olayla ilgili 7 şüpheli belirlenirken 5 kişi gözaltına alındı.
Kayıp 2 zanlı aranıyor.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Ön otopside Bekir Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kesin ölüm nedeni ayrıntılı otopsi sonucu ortaya çıkacak.