Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümü: Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı

Eskişehir’de cansız bedeni bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ön otopside Bekir Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de 5 gündür haber alınamayan Profesör Bekir Karasu'nun cansız bedeni Porsuk Çayı'nda elleri arkadan bağlanmış halde bulundu. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı ve 5 kişilik grubu aracına aldığı belirlendi.

Ön otopsi raporunda Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi.

NTV'nin haberine göre; güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alırken 2 zanlı ise aranıyor.

Ekipler tarafından güvenlik kameraları tek tek incelenirken cep telefonu sinyalleri de takip edildi.

5 KİŞİYİ ARACINA ALMIŞ

Profesörün kaybolmadan önce 5 kişiyi aracına aldığı tespit edildi.

Bekir Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı ve kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran grup tarafından gasp edildiği anlaşıldı.

İzlenen görüntülerde Karasu ile birlikte 5 şüphelinin aynı araca bindiği görüldü.

Karasu'ya ait terk edilmiş halde bulunan araç da gasp edilmişti.

Olayla ilgili 7 şüpheli belirlenirken 5 kişi gözaltına alındı.

Kayıp 2 zanlı aranıyor.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ön otopside Bekir Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kesin ölüm nedeni ayrıntılı otopsi sonucu ortaya çıkacak.