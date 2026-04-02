Prof. Dr. Bektaş, 2 ili işaret etti: 6,6 büyüklüğünde deprem uyarısı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş,Trabzon–Rize sahili için öngörülen en büyük deprem büyüklüğünün 6,6 olduğunu hatırlattı ve uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Osman Bektaş, Kandilli verilerine göre Trabzon–Rize sahili için öngörülen en büyük deprem ivmesisinin yaklaşık 6,6 düzeyinde olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Bektaş, şunları söyledi: "Ancak bu değerler, bölgedeki gerçek riski tam olarak yansıtmamaktadır. Çünkü sahil kesiminde görülen mikro depremler, doğrudan yıkıcı olmasalar bile, dolgu alanları ve heyelan sahaları için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun temel nedeni, plaj kumları ve yapay dolguların deprem dalgalarını büyütmesidir. Bu zeminler, sarsıntının şiddetini 2–3 kat artırabilmektedir (zemin büyütmesi.)"

"BEKLENENDEN BÜYÜK HASAR OLUŞTURMA POTANSİYELİNE SAHİP"

"Diğer yandan, konutlarla aşırı yüklenmiş heyelan sahaları, özellikle yağışlı dönemlerde çok daha hassas hale gelmektedir" diyen Bektaş, "Bu tür alanlar, deprem etkisiyle kolaylıkla yeniden harekete geçebilir (heyelan tetiklenmesi). Bu nedenle, bölgede meydana gelebilecek orta büyüklükte bir deprem, beklenenden çok daha büyük hasar oluşturma potansiyeline sahiptir. Ayrıca sahil kesimindeki gevşek ve suya doygun zeminlerde zemin sıvılaşması riski de oldukça yüksektir. Bu durum, yapıların temellerinde ciddi deformasyonlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"DEPREM TEHLİKESİ 2-3 KAT ARTTI"

Bektaş, şunları söyledi: "Öte yandan, yalnızca yakın çevredeki depremler değil, uzakta meydana gelen orta ve büyük depremler de sahil zeminlerini etkileyebilmektedir. Tüm bu bilimsel gerçekler doğrultusunda, AFAD 2018 yılında Trabzon–Rize bölgesinin deprem tehlikesini önceki değerlendirmelere göre yaklaşık 2–3 kat artırmıştır. Sonuç olarak, 2023–2025 yılları arasında gözlenen depremsellik; sahil dolguları ve heyelan sahalarının ciddi bir risk altında olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak bu durumun bugüne kadar yeterince dikkate alınmadığı görülmektedir."