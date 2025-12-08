Prof. Dr. Bektaş'tan Antalya depremi sonrası uyarı: "Önümüzdeki 4-5 saat kritik"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Antalya'da meydana gelen depremlerin ardından uyarılarda bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece 03:31'de 4,3 büyüklüğünde; Serik ilçesinde ise saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Bektaş, depremin ardından sosyal medyadan açıklamalar yaptı. '4,3 Konyaaltı depremi ne anlatıyor' sorusuna yanıt veren Bektaş, "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı. Neden? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta Büklümü fay çiftinde depremsellik 2020 den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir" dedi.

Bugün Serik'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Bektaş, şunları söyledi:

"9 saat arayla 4,3'ten en 5,1(Kandilli), (4,9 Afad) artan depremsellik kaygı vericidir. Depremsellik önümüzdeki saatlerde artabileceği gibi 2020-2022 yıllarında yaşanan depremler gibi sönümlenebilir. Panik yok. Önümüzdeki 4-5 saat kritik. Dikkat!"