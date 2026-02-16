Prof. Dr. Bektaş yanıtladı: Olası Marmara depremi kaç büyüklüğünde olabilir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremi hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jeofizik beklenen İstanbul depremini açıklıyor" dedi. "Avcılar önünde beklen İstanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?" diye soran Bektaş, şöyle yanıtladı:

"Stres birikimi için en uygun yer Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukuru'nu ayıran Orta Marmara Sırtı (CR. Bak. harita).

2019 ve 2025 M5,8 ve 6,2 depremlerinin geliştiği Orta Marmara Çukurluğu (CeB) ile Çınarcık Çukuru (CB) arasında kabuk yapısının özelliği (sıcak,ince, akışkanlarca doygun zayıf kabuk,creep) aynı olduğu için beklenen olası deprem büyüklügü de önceki depremler gibi M6,2-6,3 olmalıdır."