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Prof. Dr. Bingür Sönmez, ev hapsindeki Mahir Polat’ı muayene etti: Tedaviye hastanede devam edilecek

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Polat’ı evinde ziyaret ederek muayene etti. Sönmez, tedavinin tam teşekküllü bir hastanenin kardiyoloji bölümünde devam ettirilmesine karar verdi.

Güncel
  • 15.04.2025 03:46
  • Giriş: 15.04.2025 03:46
  • Güncelleme: 15.04.2025 03:54
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Bingür Sönmez, ev hapsindeki Mahir Polat’ı muayene etti: Tedaviye hastanede devam edilecek

Kalp damar tıkanıklığı ve hipertansiyon tanısıyla 9 Nisan’da ev hapsine alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, bugün önemli bir sağlık kontrolünden geçti.

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Polat’ı evinde ziyaret ederek muayene etti.

Sönmez, Polat’ın mevcut sağlık durumuna ilişkin ilk değerlendirmelerini evde gerçekleştirirken, yapılan incelemeler sonucunda tetkiklerin tam teşekküllü bir hastanenin kardiyoloji bölümünde devam ettirilmesine karar verildi.

Sağlık sorunları yaşıyordu: Hakkında ev hapsi kararı verilen Mahir Polatın tedavi süreci başladı
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