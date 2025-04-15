Prof. Dr. Bingür Sönmez, ev hapsindeki Mahir Polat’ı muayene etti: Tedaviye hastanede devam edilecek
Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Polat’ı evinde ziyaret ederek muayene etti. Sönmez, tedavinin tam teşekküllü bir hastanenin kardiyoloji bölümünde devam ettirilmesine karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kalp damar tıkanıklığı ve hipertansiyon tanısıyla 9 Nisan’da ev hapsine alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, bugün önemli bir sağlık kontrolünden geçti.
Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Polat’ı evinde ziyaret ederek muayene etti.
Sönmez, Polat’ın mevcut sağlık durumuna ilişkin ilk değerlendirmelerini evde gerçekleştirirken, yapılan incelemeler sonucunda tetkiklerin tam teşekküllü bir hastanenin kardiyoloji bölümünde devam ettirilmesine karar verildi.