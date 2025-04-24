Prof. Dr. Cenk Yaltırak: Yarın deprem olacak ya da artık olmayacak demek anlamlı değil

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul'daki 6.2'lik depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Yaltırak, "Söylenecek şeylerin arasında en önemlisi, sürekli üzerinde her geçen yıl 20 mm hareketin biriktiği ve en son depremi 1766'da olmuş bir segmentin halen bir kısmında ara ara olan deprem serileri sürmeye devam edecektir. Ta ki ana şok gerçekleşene kadar" ifadelerini kullandı.

"FARKLI FAYLAR AYNI ANDA KIRILARAK OLAĞANÜSTÜ SONUÇLAR YARATIYOR"

"Önemli olan büyük depremlerin sizlerin evininizde nasıl etkileneceğidir" diyen Yatırak, şunları söyledi: "Örneği AFAD verilerine göre bu depremde Silivri-Çekmece arasında en büyük yer ivmesi 01.-0.2 arası gerçekleşmiştir. Bu ivmelerde bir yıkım yoktur. Bu durumda şimdiye kadar yaptığımız olası depremlerin tüm fayları bir arada kırma ihtimalinde ulaşılacak büyüklük Mw 7.8'dir. Daha önce Kaikoura 2016 ve sonra Maraş 2023 depremlerinde gördüğümüz gibi farklı faylar aynı anda kırılarak olağanüstü sonuçlar yaratıyor. Bu nedenle tarih boyunca son 1500 yılda 38 ikiden fazla yerleşimi yıkan 250 civarında insanları korkutan ve paniğe yol açan depremin olduğu bir bölgedeyiz. Bu tür depremler aynı 1935 Marmara Adası, 1963 Çınarcık, 2019 Silivri depremleri gibi depremlerdir."

"BEKLENEN DEPREM/DEPREMLER YIKIMA SEBEP OLACAKTIR"

"Şimdi beklenen deprem/depremler ise aynı son 1500 yıldaki 38 depremin en sonuncuları 1912 ve 1999 gibi yıkıma sebep olacaktır" değerlendirmesini yapan Yaltırak, "Yarın deprem olacak ya da artık olmayacak demek Marmara Bölgesi gibi onlarca fayla dolu bir yerde anlamlı bir bilgi değildir" ifadelerini kullandı.

"YAPILMASI GEREKEN DOĞRU BİR STRATEJİ"

Yaltırak, şöyle devam etti: "Bütün eski evleri yıkalım, yeni ev yapalım doğru bir iş değildir. Yapılması gereken doğayı doğru anlamak, doğru bir strateji, depreme bilim ve teknolojinin en son hali ile hazırlanmaktır. TV'lerde yüzlerce yorum göreceksiniz. Bu yorumu dahi yapmak için çalışma arkadaşlarımla değerlendirip ne söylenebileceğine karar verdik. Kısaca fayları kovalara benzetirsek bu kovalar dolu Roma atasözü der ki 'Kovayı taşıran son damla değil içindeki sudur.' Bizler, zaten kırılma eşiğine gelmiş faylara yarın olacak veya olmayacak sözlerinin getirilmesinin bilimsel bir anlam ifade etmediğini düşünüyoruz."

"PANİĞE GEREK YOK"

Yaltırak, bir sosyal medya kullanıcısının "Hocam stresliyiz ve grafiklerden bir şey anlamıyoruz. Açıklarsanız çok seviniriz" sorusuna, "Paniğe gerek yok" yanıtını verdi.