Prof. Dr. Görür: Bingöl’de yer altından gelen ses kayaların kırılmasına işaret etmiyor

Bingöl'e bağlı bir köyde yer altından gelen seslerin araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edilirken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Görür, "Bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor" yorumunu yaptı.

Bingöl’ün Solhan ilçesi Yenidal köyünde yer altından ses geldiği ve büyük deprem olacağına işaret ettiğine yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, kendisini etiketleyen bir kullanıcıya, "Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses, yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor" dedi.

Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında yer altından seslerin geldiği görüntüler, sosyal medyada ‘büyük bir depremin habercisi’ olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı.

BÖLGEDEKİ DURUM ARAŞTIRILACAK

Görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha detaylı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi

Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının görüntüyü paylaşarak etiketlediği Prof. Dr. Naci Görür de, konuya ilişkin şu yorumu yaptı:

"Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor. Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle."