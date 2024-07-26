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Prof. Dr. Görür'den Bingöl açıklaması: Deprem küçük ama yeri can sıkıcı

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, depremin büyüklüğünün küçük olmasına rağmen, konumunun endişe verici olduğunu belirtti.

Güncel
  • 26.07.2024 21:25
  • Giriş: 26.07.2024 21:25
  • Güncelleme: 26.07.2024 21:29
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Görür'den Bingöl açıklaması: Deprem küçük ama yeri can sıkıcı

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, depremin büyüklüğünün küçük olmasına rağmen, konumunun endişe verici olduğuna işaret etti.

Sosyal medya hesabından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de, meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem Kuzey Anadolu Fayı'na, hem Doğu Anadolu Fayı'na yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

Bingölde 4,2 büyüklüğünde deprem
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