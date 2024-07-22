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Prof. Dr. Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak

Çanakkale'de bugün meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'ya işaret etti ve "Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak" dedi.

Güncel
  • 22.07.2024 20:54
  • Giriş: 22.07.2024 20:54
  • Güncelleme: 22.07.2024 20:58
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak
FOTOĞRAF: DHA

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden, Çanakkale’de meydana gelen depreme ilişkin bir açıklamada bulundu. Görür, Marmara içine işaret etti.

Yer bilimci Porf. Dr. Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

“Bahçeli-Ezine/Çanakkale'de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç'in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’ın orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.”

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