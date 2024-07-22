Prof. Dr. Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak
Çanakkale'de bugün meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'ya işaret etti ve "Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden, Çanakkale’de meydana gelen depreme ilişkin bir açıklamada bulundu. Görür, Marmara içine işaret etti.
Yer bilimci Porf. Dr. Görür’ün paylaşımı şu şekilde:
“Bahçeli-Ezine/Çanakkale'de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç'in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’ın orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.”
Bahceli-Ezine/Canakkale’de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramic’in gunyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’in guney kolu yavas eneri biriktiren dallar. Bunedenle daha gec depremler bekliyoruz. Simdilik en yakin deprem Marmara icinde olacak. pic.twitter.com/9xVJgCkufo— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 22, 2024