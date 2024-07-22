Prof. Dr. Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak

Çanakkale'de bugün meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'ya işaret etti ve "Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak" dedi.

Güncel 22.07.2024 20:54 Giriş: 22.07.2024 20:54

Güncelleme: 22.07.2024 20:58 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: DHA