Prof. Dr. Görür'den Murat Kurum'un açıkladığı Maraş raporuna itiraz

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarına itiraz etti.

Görür, "Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla 'fay sakınım zonu' konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık" diyen Kurum'a, "Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil" yanıtını verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, "Sayın Bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londra’da incelenen örneklerden bahsedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin Sayın Bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil" diyerek şunları yazdı:

"Sözkonusu zon bir levha sınırı. Levha sınırları deprem üretirler. yaklaşık 13,6 milyon senedir deprem üretiyor daha milyonlarca sene üretecek. Bu zon Ölüdeniz Fayı ila Doğuandolu Fayı tarafından temsil ediliyor. Bu faylar genellikle 6 Şubat depremlerinde kırıldı. Ama bu levha sınırının doğusunda, Arap Levhası üzerinde levha sınırı kenar fayları var. Bunlar kırılmadı. Bu dar zonda hangi fay kırılırsa hasar verir. En iyisi fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim. Buradaki yerleşim alanlarına özen gösterilmelidir. Burası özel bir yerdir. Özel planlama, özel mimari, özel inşaat teknolojisi, özel yapı malzemesi, deprem etkisini azaltacak özel teknoloji ister. Burada klasik bina yapamazsınız. İşini bilen özel insanlarla çalışmalısınız. Doğa koşullarını düzeltemiyeceğinize göre tek şansınız özgün inşaat, mimari ve malzeme teknolojileridir. Eğer böyle yapmazsak bugün çektiğimiz acıları gelecek nesillere ihraç etmiş oluruz."

Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londr’da incelenen örneklerden basedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Sözkonusu zon bir levha sınırı. Levha… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 21, 2024

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NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde de riskli bölgelerle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda saha çalışmaları yapıldığı, fay hatları üzerindeki bazı noktalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, çalışmada, fay hatlarının deprem üretme potansiyeli ve yaşlarını ortaya koymak için bilim insanları gözetiminde alınan numunelerin daha detaylı inceleme için Londra'da bir laboratuvara da gönderildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Kurum, raporun sonuçlarına ilişkin şunları aktarmıştı:

"Sonuçlara göre, bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk. Buna göre Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla 'fay sakınım zonu' konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede, bu alanları 'uygun olmayan alan' tanımı yerine 'önlemli alan' olarak yeniden düzenledik. Dolayısıyla rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve 'önlemli alan' olarak ilan edilen bölgelerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşma oluşturulabilecek."

Bakan Kurum, "Afşar Mahallesi'nden başlayan ve Hayrullah Mahallesi'ndeki stadyum civarında sonlanan bölgeden geçen fay zonu segmentlerinde ise deprem üretme riskinin bulunduğu belirlendi, bu bölgede yapılaşma gerçekleştirilmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

"İMAR PLANI REVİZYONLARI YAPILACAK"

Bilimsel incelemelerin sonuçlarına göre elde edilen Mikrobölgeleme Etüt Raporu kapsamında, ilgili belediyelerin imar planlarını revize etmesi gerektiğini ifade eden Kurum, şöyle devam etmişti:

"Sonuç olarak, elde edilen mikro bölgeleme belirtilen yerleşimine uygunluk durumları göz önüne alınarak belediyemizce imar planı revizyonları yapılacak, plan kararı ve gerekli önlemler doğrultusunda yapılaşmaya gidilebilecektir. Bu olumlu gelişmeleri söz verdiğimiz gibi eylül ayı içerisinde milletimizle paylaşıyor, Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarımız bu yeni kararımıza dair tüm detayları il müdürlüğümüzden öğrenebilirler."