Prof. Dr. Hakan Kara'dan asgari ücret yorumu: "10 yıl önceki seviyenin altında"

Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücrete yapılacak zam da gündem olmaya devam ediyor. Yıl sonu resmi enflasyonun yüzde 46 civarında olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2025 sonu enflasyon hedefi ise yüzde 17,5 olarak belirlendi.

17 bin 2 TL olan mevcut asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulunan Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücrete yıllar içindeki erimeyi hesapladı. Prof. Dr. Kara, şu analizi yaptı:

"Dolar cinsinden asgari ücret, ABD enflasyonuna göre düzeltildiğinde, son iki yıldaki artışa rağmen 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor."