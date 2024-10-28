Prof. Dr. Hakan Kara'dan asgari ücret yorumu: "10 yıl önceki seviyenin altında"
Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretin 10 sene önceki seviyelerin altına indiğini belirterek, "Son iki yıldaki artışa rağmen 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor" ifadelerini kullandı.
Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücrete yapılacak zam da gündem olmaya devam ediyor. Yıl sonu resmi enflasyonun yüzde 46 civarında olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2025 sonu enflasyon hedefi ise yüzde 17,5 olarak belirlendi.
17 bin 2 TL olan mevcut asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulunan Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücrete yıllar içindeki erimeyi hesapladı. Prof. Dr. Kara, şu analizi yaptı:
"Dolar cinsinden asgari ücret, ABD enflasyonuna göre düzeltildiğinde, son iki yıldaki artışa rağmen 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor."
Dolar cinsinden asgari ücret, ABD enflasyonuna göre düzeltildiğinde, son iki yıldaki artışa rağmen 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor. pic.twitter.com/KEXL8u2geq— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 28, 2024
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD ziyaretinde yatırımcılarla buluşmuştu. Karahan'ın burada asgari ücretle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduğu ve asgari ücret zammı için yüzde 25 oranını verdiği öne sürülmüştü.IMF DE AYNI ORANI İŞARET ETTİ
Karahan'ın ardından IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve asgari zam oranı için yüzde 25 önerisini kamuoyuna aktarmıştı.