Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'deprem fırtınası' uyarısında bulundu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, dün akşam Çanakkale'de meydana gelen 5.2'lik depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depreme ilişkin, "Edremit Fayı'nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur. Fakat, Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5,3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir" dedi.

EDREMİT KÖRFEZİ DEPREMİNİ HATIRLATTI

Prof. Dr. Sözbilir, 6 Ekim 1944'te Edremit Körfezi merkezli bir depremin meydana geldiğini; 6,8 büyüklüğünde olup 20 saniye kadar süren bu depremde 73 can kaybının olduğunu, 2 bin 200'den fazla binanın hasar gördüğünü hatırlattı.

Söz konusu depremin 9 şiddetinde hissedildiğini anlatan Sözbilir, "Bu depremde Edremit Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca Behram ile Akçay arasında 35 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu. Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5,3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü" diye konuştu.

UYARILARDA BULUNDU

Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, bugünkü depremin ise Edremit Körfezi içindeki D-B uzanımlı normal fay türündeki bir faylanma mekanizması ile 5.0-5.3 büyüklüğündeki depremin oluştuğunu anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tetiklenmiş bir deprem olarak kabul edilebilir. Edremit ve Behramkale fayları Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri sınıfında değerlendirilmektedir. Edremit Fayı'nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur. Fakat, Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5,3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir."