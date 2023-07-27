Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu'ndan dolar tahmini

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 58 olduğunu anımsatan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Bu yılın son 6 ayında fiyatların %31,9 artması demek. Aylık ortalama artış %5,4 bekleniyor" dedi. Kozanoğlu, "Döviz kuru enflasyona paralel artarsa dolar yıl sonunda 36 TL olacak!" tahmininde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erkan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildiğini duyurdu. 2023 yıl sonu gıda enflasyon tahmini ise yüzde 27,9'dan yüzde 61,5'e yükseldi.

BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın açıkladığı enflasyon tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kozanoğlu, "Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunu %58’e,yıl sonu gıda enflasyonunu %61,5’e yükseltti. Olan emekliye oldu! %25 zamma talim!" dedi.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunu %58’e,yıl sonu gıda enflasyonunu %61,5’e yükseltti.

Olan emekliye oldu!

%25 zamma talim! — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) July 27, 2023

"Yılın ilk 6 ay enflasyonu %19,77 idi" hatırlatmasında bulunan Kozanoğlu, "Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %58. Bu yılın son 6 ayında fiyatların %31,9 artması demek. Aylık ortalama artış %5,4 bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Dolar tahmininde bulunan Kozanoğlu, "Döviz kuru enflasyona paralel artarsa dolar yıl sonunda 36 TL olacak!" ifadelerini kullandı.