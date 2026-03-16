Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son yolculuğuna uğurlanıyor.

78 yaşında hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenleniyor. Ortaylı'nın cenazesi törenin ardından Fatih Cami'ne götürülecek.

Burada ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii Haziresi'nde defnedilecek.

SEVENLERİ ANMA TÖRENİNDE YERİNİ ALDI

Sabah erken saatlerden itibaren ailesi, öğrenciler, akademisyenler ve sevenleri üniversitenin Ortaköy'deki yerleşkesinde, bahçede kurulan tören alanında yerini aldı.

CHP lideri Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaray Üniversitesi'ndeki anma töreninde / DHA

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

"BU KADAR SEVİLDİĞİNİ BİLMEK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Tören öncesi konuşan İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aile tarafından yayımlanan duyuruda ise çiçek gönderilmemesi istendi. Duyuruda, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmaları rica edildi.

İLBER ORTAYLI KİMDİR? Kırımlı bir anne ve babanın çocuğu olarak 1947 yılında Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldi. İlber Ortaylı, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi ve Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. Ardından Viyana Üniversitesi'ne giderek Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine yüksek ihtisas yapan ünlü tarihçi, Ankara Üniversitesi'nde 1974 yılında "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" tezi ile doktor ünvanını aldı. Aynı fakültede 1979 yılında doçent oldu. 1982 yılında görevinden istifa eden Ortaylı, dünya genelinde pek çok üniversitede dersler verdi. 1989 yılında ülkeye dönerek profesörlük ünvanını kazandı. Kariyeri boyunca Galatasaray Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi'nin de arasında olduğu pek çok üniversitede dersler verdi. TOPKAPI SARAYI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ Ortaylı, 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesinin Müdürü oldu. Yedi yıl bu görevde kaldıktan sonra 2012 yılında emekli oldu. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına danışmanlık yaptı. Çeşitli televizyon kanallarında düzenli olarak programlara katılan Ortaylı, Türkiye genelinde de tanınan popüler bir isim haline geldi.

