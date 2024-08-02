Prof. Dr. Kara grafik paylaştı: Piyasa faizi sessiz sedasız indi bile

Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik tartışmalarla ilgili paylaşımında, "Arka planda fiili piyasa faizi sessiz sedasız indi bile" diyerek faiz indirimini bir grafikle gösterdi.

Merkez Bankası’nın faizleri ne zaman indireceğine yönelik tahminler ve tartışmalar devam ederken eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "arka planda fiili piyasa faizinin sessiz sedasız indiği yorumunu" yaptı.

Mart 2024’te 500 baz puan artışla yüzde 50 seviyesine çıkarılan politika faizi son 4 PPK toplantısında değişmedi. Yurttaş yüksek faiz altında ezilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında da faizi sabit bırakmıştı. TCMB, sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajını verirken, Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, “Faiz indirimi gündemimizde yok” açıklaması yapmıştı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, faiz indirimine ilişkin tartışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında bir grafik de paylaşan Kara, “Herkes faizlerin ne zaman ineceğini tartışadursun, arka planda fiili piyasa faizi sessiz sedasız indi bile. Gecelik piyasa referans faiz oranı neredeyse mart ayındaki 500 baz puan faiz artırımı öncesindeki seviyelere geri döndü” dedi.