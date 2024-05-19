Prof. Dr. Naci Görür, 3 il için uyardı: Deprem tehlikesi artıyor

Prof. Dr. Naci Görür, deprem için en çok endişe ettiği bölgeleri açıklayarak uyarılarda bulundu. Görür, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin olacağını biz anlattık. Çok söyledik ama kimseyi inandıramadık" diyerek Erzincan, Bingöl ve Dersim için risklere de dikkat çekti.

Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem riski açısından endişe ettiği yerleri açıklarken, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden ders alınmamasına tepki gösterdi.

Erzincan, Bingöl ve Dersim'e dair "Deprem üretme zamanı dolmuş" uyarısında bulunan Görür, en çok Dersim bölgesinden endişe ettiğini vurguladı. Görür, olası Marmara depremine dair de, "Bas bas bağırıyoruz, Marmara'ya, İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye. 6 Şubat öncesi dikkat etmediler 50 binden fazla insanımızı bir gecede gömdük" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programında önemli uyarılarda bulundu. Görür, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin olacağını biz anlattık. Çok söyledik ama kimseyi inandıramadık" dedi.

Görür şöyle devam etti:

"Biz bu depremin geleceğini 24 Aralık 2020 Elazığ depreminden sonra 'Kahramaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da deprem gelebilir. Şu büyüklükte deprem olabilir önlem alın' diyerek anlattık. Çünkü Elazığ depremi stres transferiyle orayı tehlikeye soktu. Hükümete raporlar yazdık. Depremin geldiğini görüyorduk. Gerekli uyarları haddinden fazla yaptık. Cumhurbaşkanlığından tut bakanlara kadar, o bölgenin milletvekillerine, belediye başkanlarına, valilerine kadar buraya deprem gelebilir, kentleri hazırlayın dedik ama hiçbir şey yapılmadı."

"KORKUYORUM Kİ TARİH TEKERRÜR EDECEK"

Görür, bu uyarılarının dikkate alınmadığını şimdi de Marmara için uyarıda bulunduğunu ancak yine yeterli hazırlıkların yapılmadığını anlattı:

"Bas bas bağırıyoruz, Marmara'ya, İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye. 6 Şubat öncesi dikkat etmediler 50 binden fazla insanımızı bir gecede gömdük. Marmara'da önlem alın diyoruz ki 6 Şubat depremleri tekerrür etmesin. İnsanlarımız ölmesin diye bas bas bağırıyoruz. Ama siyasi iradenin, halkımızın çoğunun umursadığı da yok. Korkuyorum ki yine tarih tekerrür edecek."

DEPREM RİSKİ YÜKSEK ÜÇ İL

Görür, şöyle devam etti: "Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz yer. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş. Marmara Bölgesi ve Tunceli yöresi dikkat etmemiz gereken bir noktada. Stratejik olarak ilk müdahale edeceğimiz yerler orası."