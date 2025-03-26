Prof. Dr. Naci Görür: "Bilgi toplumlarında hukuku guguk yapamazsınız"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Bilgi toplumlarında hukuku guguk yapamazsınız, sağlığı göstermelik hale getiremezsiniz, kent planlamasını kaosa dönüştüremezsiniz, rant uğruna deprem dirençsiz yapılar yapamazsınız vb. Böyle durumlarda üniversiteler ses verir ve ülkeyi uyarırlar.Bizde üniversiteler sessiz. Ne yazık" dedi.

Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Sevgili arkadaşlar

Ülkede üzücü olaylar cerayan ediyor. Halbuki millet olarak çok daha yararlı ve çağa uygun bir gündemimiz olmalıydı. Burada hiç akla gelmiyor ama üzücü olan üniversitelerin tutumu. Üniversiteler bilim üretirler ve aynı zamanda o toplumda öğretilerinin hakkıyla uygulanıp uygulanmadığını denetler ve gözetirler. Bilgi toplumlarında hukuku guguk yapamazsınız, sağlığı göstermelik hale getiremezsiniz, kent planlamasını kaosa dönüştüremezsiniz, rant uğruna deprem dirençşiz yapılar yapamazsınız vb. Böyle durumlarda üniversiteler ses verir ve ülkeyi uyarırlar. Bizde üniversiteler sessiz. Ne yazık. Sevgiyle"