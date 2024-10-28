Prof. Dr. Naci Görür'den Adana uyarısı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece (27 Ekim) Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, depremi üreten Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonuna dikkat çekti. Bu fay zonunun 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide olduğunu yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı olduğunu kaydeden Görür, "DAF 6 Şubat depremlerinde stres yükledi, depremler olabilir demiştik" ifadelerini kullandı.

Görür, deprem dirençli bir Adana kurulması uyarısında bulundu.