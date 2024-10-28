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Prof. Dr. Naci Görür'den Adana uyarısı

Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği fay zonunun 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide olduğunu vurgulayarak deprem dirençli bir Adana kurulması için çağrıda bulundu.

Güncel
  • 28.10.2024 10:40
  • Giriş: 28.10.2024 10:40
  • Güncelleme: 28.10.2024 10:49
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana uyarısı
Fotoğraf: AA

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece (27 Ekim) Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, depremi üreten Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonuna dikkat çekti. Bu fay zonunun 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide olduğunu yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı olduğunu kaydeden Görür, "DAF 6 Şubat depremlerinde stres yükledi, depremler olabilir demiştik" ifadelerini kullandı.

Görür, deprem dirençli bir Adana kurulması uyarısında bulundu.

Adanada çevre illerde de hissedilen 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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