Prof. Dr. Naci Görür'den Adana uyarısı
Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği fay zonunun 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide olduğunu vurgulayarak deprem dirençli bir Adana kurulması için çağrıda bulundu.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece (27 Ekim) Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, depremi üreten Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonuna dikkat çekti. Bu fay zonunun 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide olduğunu yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı olduğunu kaydeden Görür, "DAF 6 Şubat depremlerinde stres yükledi, depremler olabilir demiştik" ifadelerini kullandı.
Görür, deprem dirençli bir Adana kurulması uyarısında bulundu.
Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun! pic.twitter.com/JxYSH0zQnO— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 27, 2024