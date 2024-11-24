Prof. Dr. Naci Görür'den Antalya'ya 7 ve üzerinde deprem uyarısı

Antalya'da Eğitim İş Sendikası ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ortaklaşa düzenlediği programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi.

Törende konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da 7 ve üzerinde deprem meydana gelebileceğini söyledi. Görür, kentteki yapıların depreme dirençli hale getirilmesi çağrısı yaptı.

"ANTALYA'YI BETONLAŞTIRMAYIN"

Antalya'da olabilecek depremlere karşı da uyarıda bulunan Görür, şunları söyledi:

"Antalya körfezde oluşmuş bir kent. Antalya'nın, arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var. Bunlardan birincisi Akşehir körfezin doğusunda, ikincisi kuzeyin Eğirdir fay sistemi, öbürü batısında Fethiye- Burdur fay sistemi, güneyinde ise Kıbrıs- Helen fay hattı. Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz. Deprem dirençli kentlere bakalım. Bu işi Amerika yapıyor, İtalya yapıyor, Brezilya ve Çin yapıyor. Dünyadaki bütün çağdaş ülkeler, deprem dirençli yerleşim alanları yapıyor. Bizde 6'lı, 7'li bir deprem 10 binleri öldürürken, orada 1 ya da 2 kişi tesadüfen ölüyor. 50 binleri öldüren deprem orada kimseye zarar vermiyor. Bizim neyimiz eksik. Bilim adamımız var, insanlarımız var. Sevecen insanlarımız var. Allah'tan korkan insanlarımız var. Antalya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yaparsın. Deprem Antalya'yı etkilemeden bunun hepsini bilirsin. Antalya'nın mekan gelişimini verilere bağlarsın. Belediyelerin buna göre hareket etmesi gerekiyor. Yerin altındaki yapıyı bilmeden sen yer üstünü planlayamazsın. Dünyanın en güzel kentine sahipsiniz, Antalya'yı bozmayın. Antalya'yı betonlaştırmayın."