Prof. Dr. Naci Görür'den Bitlis depremi değerlendirmesi: 6 Şubat depremlerinin etkisi
Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası değerlendirmede bulundu. Görür, "6 Şubat depremlerinin etkisi" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Bitlis merkezde saat 05:50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8,71 kilometre olarak kaydedildi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Görür X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bitlis’in İçlikaval- Hızan bölgesinde art arda 4,3 büyüklükte depremler oldu. Depremler Van Gölü güneyinde BKB doğrultulu bindirme fayları içerisinde. GD bindirme kuşağına yakın. 6 şubat depremlerinin etkisi. "
Bitlis’in İçlikaval- Hızan bölgesinde art arda 4,3 büyüklükte depremler oldu. Depremler Van Gölü güneyinde BKB doğrultulu bindirme fayları içerisinde. GD bindirme kuşağına yakın. 6 şubat depremlerinin etkisi. Sevgiyle pic.twitter.com/ZMZHvvpGv3— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 27, 2024