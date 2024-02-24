Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa uyarısı: Fay stres biriktiriyor

Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da meydana gelen 4,1'lik depremin ardından Gemlik Fayı'na dikkat çekti. Söz konusu fay hattında en son 1857 yılında deprem olduğunu bildiren Görür, fayın stres biriktirdiğini kaydetti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün (23 Şubat) Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) güney kolunda yaşandığına vurgu yapan Görür, "Bu fay yavaş stres biriktiriyor" ifadesini kullandı.

Görür, bu fay üzerinde yaşanan son büyük depremin 1857 yılında kayda geçtiğine vurgu yaptı.

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında."

Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle pic.twitter.com/jkl5mv6nnY — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 24, 2024

KENTTE AKTİF FAY KEŞFEDİLDİ

Üç üniversitenin Bursa’daki aktif fay hatları üzerine yaptığı ortak çalışmada, daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda Kayapa’dan Yenişehir’e uzanan aktif bir fay hattı keşfedildi.

Kayapa-Yenişehir Fayı olarak adlandırılan fay için olası senaryolara bakıldığında fay hattının 7,3 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği kaydediliyor.