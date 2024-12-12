Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale'deki depreme ilişkin dikkat çeken değerlendirme

Ege Denizi'nin Çanakkale Eceabat açıklarında saat 14.34'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 25,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

"KIRILMASI BEKLENEN KESİMİNİ ETKİLEYECEK"

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu" anımsatmasında bulunan Görür, "Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" yorumunu yaptı.