Prof. Dr. Naci Görür'den Çorum depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Çorum depremiyle ilgili açıklama yaptı. Görür, KAF'tan ayrılan kollarla ilgili tehdide dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Çorum depremiyle ilgili açıklama yaptı.

Görür’ün açıklaması şu şekilde:

“Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip.”