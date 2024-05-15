Prof. Dr. Naci Görür'den Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama

Prof.Dr. Naci Görür, bugün Ege Denizi'nde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, depremin, Midilli Adası’nın güneyinde bulunan normal bir fay üzerinde oluştuğunu belirtti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07:57'de meydana gelen depremin derinliği 7.9 km olarak ölçüldü.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, "Bu deprem Midilli Adası’nın hemen güneyinde bulunan normal bir fay üzerinde oluştu" diye yazdı.