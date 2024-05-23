Prof. Dr. Naci Görür'den köpekler için çağrı: Uyutulmalarını düşünmek zalimlik, kabul edilemez

Prof. Dr. Naci Görür, sokak köpeklerinin "uyutulma" adı altında öldürülmesini kapsadığı iddia edilen taslakla ilgili açıklama yaptı. Çözüm olarak öldürülmenin düşünülmesini zalimlik olarak tanımlayan görür, "İnsanı insan yapan sevgidir, insana ve tüm mahlükata hizmet etmektir. Lütfen insanlığımızı kaybetmeyelim" dedi.

Güncel 23.05.2024 20:47 Giriş: 23.05.2024 20:47

Güncelleme: 23.05.2024 20:51 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

FOTOĞRAF: depophotos