Prof. Dr. Naci Görür'den köpekler için çağrı: Uyutulmalarını düşünmek zalimlik, kabul edilemez
Prof. Dr. Naci Görür, sokak köpeklerinin "uyutulma" adı altında öldürülmesini kapsadığı iddia edilen taslakla ilgili açıklama yaptı. Çözüm olarak öldürülmenin düşünülmesini zalimlik olarak tanımlayan görür, "İnsanı insan yapan sevgidir, insana ve tüm mahlükata hizmet etmektir. Lütfen insanlığımızı kaybetmeyelim" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, sokak köpeklerinin "uyutulma" adı altında öldürülmesini kapsadığı iddia edilen taslakla ilgili açıklama yaptı. Görür, "İnsanı insan yapan sevgidir, insana ve tüm mahlükata hizmet etmektir" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Sokak köpekleri insanları tehdit ediyormuş, bu doğru olabilir ama çözüm olarak uyutulmalarını düşünmek zalimlik, kabul edilemez. İnsanı insan yapan sevgidir, insana ve tüm mahlükata hizmet etmektir. Lütfen insanlığımızı kaybetmeyelim, sevgiyle."