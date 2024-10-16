Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki depreme ilişkin açıklama

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) tarafından 5.9 Kandilli Rasathanesi tarafından ise 6 büyüklüğünde olarak duyurulan depreme ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı "X üzerinden bir paylaşımda bulunan Görür, Malatya'da meydana gelen depremin, 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Endişe duyulmaması gerektiğini ifade eden Görür, şunları söyledi: "Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok."

Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok pic.twitter.com/fRCwuA6Bse — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 16, 2024

MALATYA'DAKİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Çevre illlerde de hissedilen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 6 olarak belirlendi.