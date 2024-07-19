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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’ndeki depremin endişe verici olmadığını vurguladı.

Güncel
  • 19.07.2024 23:41
  • Giriş: 19.07.2024 23:41
  • Güncelleme: 19.07.2024 23:54
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama
AA

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da gerçekleşen depremi değerlendirdi. Görür, depremin meydana geldiği zonun özelliklerini anlattı ve "çok endişe etmiyoruz” dedi.


Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tekirdag-Guzelköy açıklarinda 4,4’luk deprem oldu. Deprem Tekirdağ Fay Zonu'nda. Bu zonun 1912 Şarköy depreminde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz."

Marmarada 4,1 büyüklüğünde deprem
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