Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’ndeki depremin endişe verici olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da gerçekleşen depremi değerlendirdi. Görür, depremin meydana geldiği zonun özelliklerini anlattı ve "çok endişe etmiyoruz” dedi.

Tekirdag-Guzelkoy aciklarinda 4,4’luk deprem oldu.Deprem Tekirdag Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Sarkoy Depreminde kirildigini dusunuyoruz. Burada zaman zaman buyuklugu 4,0’lere cikan ve gaz cikislarina bagli depremlerin oldugunu da biliyoruz. Bu acidan cok endise etmiyoruz. . pic.twitter.com/DZS3CVET4a — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 19, 2024



Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tekirdag-Guzelköy açıklarinda 4,4’luk deprem oldu. Deprem Tekirdağ Fay Zonu'nda. Bu zonun 1912 Şarköy depreminde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz."